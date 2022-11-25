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    Алаев: Было официальное письмо с подтверждением матча, но затем начались волнения в Иране

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    Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о несостоявшихся товарищеских матчах сборной России с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

    Сборная Ирана
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    Сборная Ирана

    «Переговоры с Ираном начались еще в июне. Но возникли сложности, и затянулось согласование. В какой-то момент иранцы поменяли соперника.

    Потом мы договорились, что проведем этот матч в Тегеране в ноябре. Было официальное письмо с подтверждением матча.

    Затем начались волнения в Иране. Коммуникации стало меньше, не выходили на связь. Я не понимаю, что там произошло.

    Для меня это первый раз в истории, когда мы имеем официальное подтверждение, но здесь что-то пошло не так.

    До конца не знаю, в чем истинная причина. В РФС не поступала официальная позиция, почему товарищеский матч не состоялся.

    Отказ Боснии очевиден. Мы согласовали место и дату. Но потом они подверглись беспрецедентному давлению на всех уровнях.

    Мы понимали, что были риски, но это не значит, что этим не стоило заниматься», — передает слова Алаева Sport24.

    В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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