Широков о матч с Узбекистаном: Лучше посмотреть Первую лигу

Бывший полузащитник сборной Россиипризнался, что у него нет желания смотреть товарищеский матч национальной команды со сборной

Ранее на этой неделе сборная России не смогла выиграть у Таджикистана. Встреча в Душанбе завершилась вничью 0:0.

«Ничего не жду от матча сборных Узбекистана и России. Честно признаюсь, я и предыдущие матчи не смотрел.

Как мне кажется, любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу. Лучшая лига страны или мира — вот лучше ее смотреть. Там больше ожиданий», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Матч Узбекистан — Россия пройдет 20 ноября в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.

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