Джикия: Играли с Узбекистаном на выезде, 0:0 — хороший результат

Защитник сборной России и «Спартака»высказал мнение о выездном товарищеском матче с Узбекистаном.

Сборная России сыграла вничью 0:0 в товарищеской игре, которая состоялась в Ташкенте.

«Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 — хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на все позитивно.

Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идет перестройка в команде, новые люди, дебютанты.

Это касается только нас. Мы с этим справимся и будем прибавлять от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться», — сказал игрок «Чемпионату».