Джикия: Играли с Узбекистаном на выезде, 0:0 — хороший результат

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Сборная России сыграла вничью 0:0 в товарищеской игре, которая состоялась в Ташкенте.
«Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 — хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на все позитивно.
Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идет перестройка в команде, новые люди, дебютанты.
Это касается только нас. Мы с этим справимся и будем прибавлять от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться», — сказал игрок «Чемпионату».