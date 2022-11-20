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    Джикия: Играли с Узбекистаном на выезде, 0:0 — хороший результат

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение о выездном товарищеском матче с Узбекистаном.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Сборная России сыграла вничью 0:0 в товарищеской игре, которая состоялась в Ташкенте.

    «Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 — хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на все позитивно.

    Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идет перестройка в команде, новые люди, дебютанты.

    Это касается только нас. Мы с этим справимся и будем прибавлять от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться», — сказал игрок «Чемпионату».

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