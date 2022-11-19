ФИФА пригласила почетного президента РФС посетить ЧМ в Катаре

Почетный президент РФСрассказал о приглашении ФИФА посетить чемпионат мира в Катаре.

«Я буду на чемпионате мира в Катаре. Не знаю насколько это затратно — я еду бесплатно. Я еду по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают — дорога, проживание и питание.

Болеть ни за кого не буду. Надеюсь, буду просто получать удовольствие от игры и от атмосферы, которая будет на чемпионате мира.

Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России», — приводит слова Колоскова Sport24.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных турнирах.