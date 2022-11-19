Аршавин о возможном переходе РФС в Азию: Считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА

Бывший футболист сборной Россиивысказался на тему возможного переходав Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нужно ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Я бы не торопился переходить туда. РФС пока рано думать об этом.

Я считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, ранее УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Ранее стало известно, что сборная России не сыграет в отборе на Евро-2024.

Ранее в этом году сборная России провела только два товарищеских матча с командами из Азии — одержала победу над Киргизией (2:1) и сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).