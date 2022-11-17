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    Орлов: Бакаев никогда не усиливает игру «Зенита»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах Зелимхана Бакаева после перехода в «Зенит».

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «То, что что-то не получается, это очевидно. Но Бакаеву надо приспособиться к системе тренировок "Зенита". В "Спартаке" он был игроком эпизода. В какой-то момент был ярок, а потом раз — и как-то уходил. А он же должен стабильно все это делать, на протяжении всей игры.

    Семак и так его иногда выпускает — хочет ему помочь. Но, когда он выходит, он никогда не усиливает игру "Зенита". А зачем такой запасной? Я сужу по продукту со стороны. Поэтому ему и дают так немного времени.

    Но, опять-таки, ты вышел на 10 минут — не обязательно гол забить. Ты прояви себя движением, работой, прессингом, сумей в центре поля сыграть в одно касание. Есть десятки способов доказать, что ты мастер, за 10 минут.

    Например, вот вышел Мантуан. Кассьерра делает длинный пас — корявенький, но по мысли правильный. Мантуан ловит этот мяч, вытаскивает на себя защитника и отдает голевой пас на Клаудиньо. Вот это действие Мантуана. Но у Бакаева нет такого. Кого после этого выпускать на замену, чтобы усилить игру, — Мантуана или Бакаева?

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    • Особенно мне не нравится, когда говорят: "Получает мало времени в игре за основной состав". Получать можно только по блату что-нибудь из-под полы. А в команде место в составе надо завоевать в тренировках, в двухсторонках. Там видно, кто из себя что представляет. Кредит доверия к Бакаеву ещё будет. Все-таки он пока мало в "Зените", ему надо приспособиться.

    Когда Халк пришел в "Зенит", с ним тоже не могли найти общий язык. А потом все пошло. Надо потерпеть. Многое зависит от Бакаева. Я думаю, Семак — тот тренер, который никогда не отворачивается от игрока», — приводит слова Орлова Sport24.

    Бакаев провел в текущем чемпионате России 13 матчей, в которых забил один гол.

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