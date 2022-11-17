Юри Алберто заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

Нападающий, который минувшим летом перешел изна правах аренды, заявил, что у него нет желания возвращаться в питерский клуб.

Арендное соглашение Алберто с «Коринтиансом» рассчитано до лета 2023 года.

«Я хочу остаться здесь. Надеюсь, что все получится. Я никогда так сильно не отождествлял себя с клубом за такое короткое время.

Многое зависит от президента "Коринтианса" и руководства "Зенита". Я очень этого хочу.

Эта аренда была лучшим вариантом. Но я все равно собираюсь осуществить мечту сыграть в Лиге чемпионов. Сначала я намерен стать чемпионом здесь, а потом уже оказаться там», — приводит слова Юри Алберто ESPN Brasil.

Юри Алберто забил 11 мячей в 28 матчах за «Коринтианс».