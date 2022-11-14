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    Все новости спорта

    Стала известна итоговая заявка сборной Дании на чемпионат мира

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    Тренерский состав сборной Дании во главе с Каспером Юльманном выбрал список игроков, которые поедут с командой на чемпионат мира в Катар.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Фредерик Рённов («Унион»), Оливер Кристенсен («Герта»).

    Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Расмус Ниссен Кристенсен («Лидс Юнайтед»), Йенс Стрюгер Ларсен («Трабзонспор»), Даниэль Васс («Брондбю»), Андреас Кристенсен («Барселона»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александр Бах («Бенфика»).

    Полузащитники: Матиас Йенсен, Кристиан Нёргор (оба — «Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни, Каспер Дольберг (оба — «Севилья»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»).

    Нападающие: Андреас Эвальд Корнелиус («Копенгаген»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол»), Юссуф Юрари Поульсен («РБ Лейпциг»), Йеспер Линдстрём («Айнтрахт»).

    Турнир стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря. Дания попала в группу D с Францией, Тунисом и Австралией.

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