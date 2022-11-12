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    «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом»

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    Букайо Сака
    Добро пожаловать на стадион «Молинью», где в гости к «Вулверхэмптону» приедет лидер турнирной таблицы АПЛ — «Арсенал». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» занимают предпоследнюю, 19 строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков. После 14-ти сыгранных матчей на счету «Вулверхэмптона» 2 победы, 4 ничьи и 8 поражений. После отставки Бруну Лаже с поста главного тренера в начале октября временным исполняющим обязанности был назначен Стивен-Петер Дэвис. С англичанином команда провела 6 матчей в чемпионате, где по разу победила и сыграла вничью, а также потерпела 4 поражения. В крайнем туре АПЛ «волки» уступили дома «Брайтону» (2-3). Для Дэвиса матч с «Арсеналом» станет последним во главе «волков». «Вулверхэмптон» подписал контракт с испанским специалистом Хуленом Лопетеги, который приступит к обязанностям главного тренера 14 ноября.

    В среду «Вулверхэмптон» с минимальным счетом одолел «Лидс» (1-0) в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Единственный мяч на 85-й минуте игры забил Траоре. В 1/8 финала «волки» встретятся с клубом «Джиллингем» из Лиги 2.

    «Арсенал»

    Подопечные «Микеля Артеты» продолжают лидировать в АПЛ с отрывом в два балла от идущего вторым Манчестер Сити. На данный момент у «Арсенала» 34 очка после 13-ти матчей: 11 побед, одна ничья и одно поражение. В предыдущем туре «канониры» в лондонском дерби с минимальным счетом переиграли «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (1-0). Единственный мяч на свой счет записал защитник Габриэл. Эта победа стала для подопечных Микеля Артеты второй подряд в АПЛ, а общая беспроигрышная серия «пушкарей» в чемпионате достигла семи матчей.

    В среду «Арсенал» вылетел из 3-го раунда Кубка английской лиги, уступив дома «Брайтону» (1-3). Единственный гол в составе «канониров» забил Нкетия, у гостей отличились Уэлбек, Митома и Лэмпти.

    Личные встречи

    В предыдущем сезоне АПЛ «Арсенал» дважды обыграл своего соперника (1-0 на выезде и 2-1 дома). Всего за пять последних матчей на счету «канониров» 3 победы, «волки» выиграли две встречи.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал» с коэффициентом 2.10.

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