«Вулверхэмптон»
«Волки» выдают крайне неубедительный сезон. Команда вынуждена сражаться за выживание в элите английского футбола.
В предыдущем туре чемпионата «Вулверхэмптон» вновь удручил результатом. Дома «волки» уступили «Брайтону» (2:3).
Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Арсенал Лондон
Правда, после того команда вышла в следующий раунд Кубка лиги. «Вулверхэмптон» с минимальным счетом переиграл «Лидс».
Матчи против «Арсенала» для команды складываются сложно. Из пяти последних матчей «Вулверхэмптон» выиграл два раза при трех поражениях.
«Арсенал»
Эта команда проводит просто-таки блестящий сезон. Лидерство в АПЛ подтверждает силу команды Микеля Артеты.
Минувший тур команда также провела на высоком уровне. В лондонском дерби «канониры» одолели «Челси» (0:1).
А вот Кубком английской лиги лондонцы пожертвовали. Вылет от «Брайтона» (1:3) вряд ли столь серьезно огорчил команду.
«Арсенал» превосходно атакует. В 13 матчах АПЛ «канониры» сумели отличиться 31 забитым мячом.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Вулверхэмптона» — за 6.00.
Игроки «Вулверхэмптона»
«Канониры» наверняка начнут встречу с активных атак. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.