«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:45 мск. «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Волки» выдают крайне неубедительный сезон. Команда вынуждена сражаться за выживание в элите английского футбола.

В предыдущем туре чемпионата «Вулверхэмптон» вновь удручил результатом. Дома «волки» уступили «Брайтону» (2:3).

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 6.104.201.53Фрибет$40

Правда, после того команда вышла в следующий раунд Кубка лиги. «Вулверхэмптон» с минимальным счетом переиграл «Лидс».

Все прогнозы на АПЛ

Матчи против «Арсенала» для команды складываются сложно. Из пяти последних матчей «Вулверхэмптон» выиграл два раза при трех поражениях.

«Арсенал»

Эта команда проводит просто-таки блестящий сезон. Лидерство в АПЛ подтверждает силу команды Микеля Артеты.

Минувший тур команда также провела на высоком уровне. В лондонском дерби «канониры» одолели «Челси» (0:1).

А вот Кубком английской лиги лондонцы пожертвовали. Вылет от «Брайтона» (1:3) вряд ли столь серьезно огорчил команду.

«Арсенал» превосходно атакует. В 13 матчах АПЛ «канониры» сумели отличиться 31 забитым мячом.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Вулверхэмптона» — за 6.00.

Игроки «Вулверхэмптона» забили всего 8 мячей в чемпионате . «Арсенал» максимально мотивирован закрепиться на вершине таблицы.

«Канониры» наверняка начнут встречу с активных атак. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.