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    Безбородов назначен на дерби «Динамо» — ЦСКА, Москалев рассудит «Локомотив» и «Спартак»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 17-го тура чемпионата России.

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    11 ноября (пятница)

    «Пари НН» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Анатолий Цветнов.

    12 ноября (суббота)

    «Урал» — «Факел»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Торпедо» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Валерий Данченко; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

    «Локомотив» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

    13 ноября (воскресенье)

    «Оренбург» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

    «Химки» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Динамо» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Чеботарев.

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