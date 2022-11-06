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    Канчельскис о Дзюбе: Вот уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции

    Футбол Артём Дзюба Суперлига Турции Футбол Турции
    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Вот уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции. Надо думать об этом, а у нас же только любят поговорить, покричать, что мы самые лучшие.

    Оказывается, что нет — всё не так. Не так радужно, как описывают и говорят. Конечно, он лучший бомбардир российского футбола… Не заиграл — бывает. Жизнь продолжается.

    Возвращение в Россию? Решение за Артемом. Если мы скажем — он вернется, а если скажем нет — не вернется? Захочет — вернется. Мы же не будем гадать на кофейной гуще», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

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    • Сообщалось, что Дзюба решил покинуть «Адана Демирспор» из-за отсутствия игрового времени и задержек по зарплате.

    Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в середине августа. В пяти матчах за турецкий клуб он забил один гол.

    Ранее появилась информация, что в переходе Дзюбы заинтересована итальянская «Венеция».

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