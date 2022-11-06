Канчельскис о Дзюбе: Вот уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал информацию о том, чторасторг контракт с турецким

«Вот уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции. Надо думать об этом, а у нас же только любят поговорить, покричать, что мы самые лучшие.

Оказывается, что нет — всё не так. Не так радужно, как описывают и говорят. Конечно, он лучший бомбардир российского футбола… Не заиграл — бывает. Жизнь продолжается.

Возвращение в Россию? Решение за Артемом. Если мы скажем — он вернется, а если скажем нет — не вернется? Захочет — вернется. Мы же не будем гадать на кофейной гуще», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Сообщалось, что Дзюба решил покинуть «Адана Демирспор» из-за отсутствия игрового времени и задержек по зарплате.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в середине августа. В пяти матчах за турецкий клуб он забил один гол.

Ранее появилась информация, что в переходе Дзюбы заинтересована итальянская «Венеция».