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    Агент: В России есть 4-5 клубов, готовых предложить Дзюбе контракт

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    Футбольный агент Александр Маньяков высказался о проблемах Артема Дзюбы после перехода в «Адана Демирспор».

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    Дзюба забил один гол в пяти матчах за «Адана Демирспор». На прошлой неделе 34-летний россиянин не попал в заявку команды на матче чемпионата Турции.

    «Турция на сегодняшний день одна из немногих стран, где готовы рассматривать российских футболистов. Поэтому слежу за местным чемпионатом, понимаю расстановку сил.

    Чтобы разобраться в ситуации с Дзюбой, надо понимать, в какой команде он выступает. Это сильный коллектив, где конкуренция в линии нападения высока. "Адана" идет на втором месте в силовом и быстром чемпионате с квалифицированными легионерами. Пусть большинство из них и на излете карьеры.

    Для успешного выступления нужно пройти предсезонную подготовку, а ее у Артема не было. Поэтому ему необходимо подтянуть кондиции. Привыкнуть к ритму и антуражу, которые отличаются от российских.

    Мы знаем, что Дзюба уже оказывался в ситуациях, когда его карьера как будто катилась под откос. Но он всегда выходил из них с достоинством. Может, мы не увидим феерии, как на ЧМ-2018. Он настоящий спортсмен, который работает через "не могу" и достает из себя все силы.

    Треть чемпионата — не такой большой срок, чтобы делать глубокие выводы. Не надо смотреть на текущее игровое время Артема критически и ставить на нем крест. Не знаю, захочет ли он сам сменить обстановку в связи с потерей места в составе, для этого есть множество объективных и субъективных факторов. Думаю, он примет решение к концу сезона или к зимнему трансферному окну.

    Проблем с возвращением в Россию не возникнет точно. Есть минимум четыре-пять команд, готовых предложить ему контракт», — приводит слова Маньякова «Р-Спорт».

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