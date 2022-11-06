Названа причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор»

Стали известны подробности ухода Артема Дзюбы из «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной России и турецкий клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

По информации Sport24, Дзюба решил покинуть «Адана Демирспор» из-за отсутствия игрового времени и задержек по зарплате.

«Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому "Адана" погасит все долги перед Дзюбой до января–февраля 2023 года», — сказал источник издания.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в середине августа. В пяти матчах за турецкий клуб он забил один гол.

Ранее появилась информация, что в переходе Дзюбы заинтересована итальянская «Венеция».