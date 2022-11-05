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    «Вердер» одержал домашнюю победу над «Шальке»

    «Вердер» — «Шальке»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Вердер Шальке 04
    Бременский «Вердер» одержал домашнюю победу над гельзенкирхенским «Шальке» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

    «Вердер»
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    «Вердер»

    В составе победителей отличились нападающие Никлас Фюллькруг и Марвин Дукш, две голевые передачи на свой счет записал хавбек Митчелл-Элия Вайзер.

    Гости ответили голом полузащитника Доминика Дрекслера на последних минутах.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Шальке 04 2:1
    Голы: 1:0 Никлас Фуллкруг (30'), 2:0 Марвин Дукш (76'), 2:1 Доминик Дрекслер (89') Вердер: Иржи Павленка, Амос Пипер, Милош Велькович, Никлас Штарк, Митчелл-Элия Вайзер, Романо Шмид, Илия Груев (Кристиан Гросс, 67'), Леонардо Биттенкорт (Йенс Стаге, 76'), Марко Фридль (Антони Юнг, 68'), Никлас Фуллкруг (Оливер Бёрк, 60'), Марвин Дукш Шальке 04: Симон Теродде, Мариус Бюльтер (Джордан Ларссон, 64'), Флоран Молле (Себастьян Полтер, 85'), Кенан Караман, Алекс Краль, Том Краус (Доминик Дрекслер, 77'), Тобиас Мор, Хеннинг Матрициани, Майя Йосида, Седрик Бруннер, Александер Шволов Предупреждения: Симон Теродде (43'), Милош Велькович (56'), Леонардо Биттенкорт (69'), Амос Пипер (82'), Кенан Караман (82')

    «Шальке» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» набрал 21 очко и идет на 7-й строчке.

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