В «Сочи» назвали причину отсутствия Гаранина на матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи»объяснил, почему старший тренер командыотсутствует на матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Вадим Гаранин Фото: pfcsochi.ru

«Почему Гаранина нет в заявке? Ему пока нездоровится», — сказал Рубашко, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что руководство «Сочи» приняло решение от отставке 51-летнего специалиста, но официального подтверждения этой информации до сих пор не было.

По некоторым данным, Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

Также сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на замену Гаранину. Кроме того, в клубе рассматривают кандидатуры Александра Кержакова и Игоря Черевченко.

Напомним, должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин, поскольку у Гаранина нет необходимой лицензии.