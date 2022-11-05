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    В «Сочи» назвали причину отсутствия Гаранина на матче со «Спартаком»

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил, почему старший тренер команды Вадим Гаранин отсутствует на матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    «Почему Гаранина нет в заявке? Ему пока нездоровится», — сказал Рубашко, слова которого приводит «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что руководство «Сочи» приняло решение от отставке 51-летнего специалиста, но официального подтверждения этой информации до сих пор не было.

    По некоторым данным, Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

    Также сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является основным кандидатом на замену Гаранину. Кроме того, в клубе рассматривают кандидатуры Александра Кержакова и Игоря Черевченко.

    Напомним, должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин, поскольку у Гаранина нет необходимой лицензии.

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