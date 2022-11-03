КДК РФС — о Гогниеве: «Дурасова он не оскорблял, это неспортивное поведение из-за мата, а поведение с судьями — оскорбительно»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объяснил, почему Спартака Гогниева дисквалифицировали на три матча.

Ранее стало известно, что главный тренер «Химок» наказан за поведение на игре с «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ.

Гогниев был удален из-за спора с главным арбитром Яном Бобровским. Позже тренер в подтрибунных помещениях обругал комментатора встречи Сергея Дурасова.

«По рапорту делегата и протоколу матча рассматривали следующие нарушения. Не все игроки "Химок" прошли через микст-зону — штраф 50 тысяч рублей.

Рассматривали два эпизода по главному тренеру клуба Гогниеву. Гогниев приехал в РФС, с ним был юрист клуба.

Мы рассматривали эпизод с высказыванием недовольства Гогниевым судье с использованием ненормативной лексики уже после удаления за две желтые карточки. Судья Бобровский подтвердил это сегодня, участвуя в заседании.

Второй эпизод — высказывание Гогниева в адрес Сергея Дурасова с использованием ненормативной лексики. Мы посмотрели видео и установили, что Дурасова Гогниев не оскорблял.

Мы оценили это как неспортивное поведение из-за мата, а поведение Гогниева с судьями — оскорбительное.

Решение — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и неспортивное поведение дисквалифицировать Гогниева на три матча с учетом автоматической дисквалификации и назначить штраф — 200 тысяч рублей», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц «Чемпионату».