Гигниева дисквалифицировали на три матча за поведение во время игры с «Динамо»

Спартак Гогниев Фото: globallookpress.com
41-летний специалист наказан за свое поведение во время игры 15-го тура против «Динамо» (1:6).
В перерыве матча Гогниев получил красную карточку за разговоры с арбитром. Кроме того, в первом тайме у него случился конфликт с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым. После своего удаления тренер в подтрибунном помещении обругал комментатора Сергея Дурасова.
Ранее «Химки» сделали заявление, в котором осудили поведение Гогниева.
«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.