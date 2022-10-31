«Химки» сделали заявление по поводу поведения Гогниева в матче с «Динамо»

раскритиковали поведение главного тренера командыв матче с «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ.

«Произошедшее на матче 15 тура Российской Премьер-Лиги "Динамо" — "Химки" не останется без внимания клуба.

Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.

Главный тренер команды — пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.

Футбольный клуб "Химки" проведёт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного», — говорится в заявлении подмосковного клуба.

Напомним, у Гогниева в первом тайме матча с «Динамо» случилась словесная перепалка с Денисом Глушаковым.