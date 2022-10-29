Глушаков о Гогниеве: Дождался тренера, поговорили, тема закрыта. Никакого конфликта нет

Полузащитниксказал, что у него нет конфликта с тренером

В первом тайме матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6) Гогниев заменил Глушакова и крикнул: «Домой, #####!» Хавбек сразу убежал в раздевалку.

«Это жизнь, это футбол. Такое бывает, в конце заменяют, и в первых таймах. Что-то тренеру не понравилось, обсудим завтра-послезавтра.

Я нормальный человек, как и все. Когда есть какие-то недовольства собой, что-то не так делал, поэтому и ушел. Не слышал, что Гогниев мне крикнул вслед. Я сидел в раздевалке, и он мне задал какие-то вопросы, я ему на них ответил. Вот и все. Мы на этом закончили разговор.

Я уехал на 87-й минуте. Дождался тренера в перерыве, пообщались в перерыве. Он мне все сказал. Тема закрыта. Никаких конфликтов между нами нет. Я такой же человек, у меня есть такие же эмоции, свое имя и характер. Думаю, мы еще переговорим с ним. Никаких конфликтов.

Что происходит с "Химками"? Нет результата, нет побед. Что делать? Выходить из этой ситуации, больше работать, больше тренироваться. Понимаю, что очень плохо. Но жизнь на этом не останавливается, надо дальше двигаться, играть.

Не хочу говорить про ребят и про тренера. У нас есть руководство, им виднее. Они понимают в футболе, видят, пусть принимают решения. Наше дело — играть на футбольном поле.

У каждого тренера свои задачи, каждый тренер по-своему видит футбол, вот и все», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».