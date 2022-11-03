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    Орлов: Таких людей, как Гогниев, нельзя пускать в РПЛ

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна, и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ.

    По какой причине его назначили? Чего добилась "Алания" под его руководством? Плюсом идет его поведение.

    Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение.

    Тренер — образец [для] игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ.

    Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил. Говорят: "Надо давать дорогу молодым". Но эту дорогу человек должен сам себе прокладывать. Работа тренера — точечная.

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    • Тренер должен сам себя сделать. Ну и потом — нужно думать, как ты себя ведешь. Этот человек малокультурен, малообразован.

    Телевизионная картинка обо всем говорит. Чем он раньше покинет "Химки", тем будет лучше для команды и для всего нашего футбола» — приводит слова Орлова Sport24.

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