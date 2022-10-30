Сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022

Сборная Италии может заменить сборную Туниса на чемпионате мира в Катаре.

По информации Le Parisien, Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить Тунис от участия в ЧМ-2022 из-за вмешательства правительства в работу местной федерации футбола.

Министра молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш ранее сделал заявление, в котором намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса.

В случае недопуска сборной Туниса ее место на ЧМ-2022 может занять Италия как команда, занимающая самое высокое место в рейтинге ФИФА среди команд, которые не попали в финальную часть турнира.

Сборная Туниса на групповом этапе ЧМ-2022 сыграет с Данией, Австралией и Францией.

Напомним, сборная Италии проиграла в стыковом матче квалификации ЧМ-2022 команде Северной Македонии.

Ранее посол ООН от Доминики призвал ФИФА отстранить Иран от ЧМ-2022 и заменить его Италией