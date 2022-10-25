Испанские клубы готовы начать бойкот из-за нового закона о спорте

Чемпионат Испании в ближайшее время может быть приостановлен, сообщает Superdeporte.

Клубы Ла Лиги и Сегунды уже в эти выходные готовы начать бойкот, поводом для которого может стать новый закон о спорте.

Суть данного закона заключается в том, что некоторые клубы смогут участвовать в европейской Суперлиге, при этом не выходя из состава чемпионата Испании.

Речь, по всей видимости, идет о мадридском «Реале», «Барселоне» и «Атлетико», которые были главными инициаторами создания Суперлиги.

К бойкоту готовы присоединиться 39 из 42 клубов. Отмечается, что страйк может начаться в пятницу, 28 октября.