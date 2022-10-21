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    Гендиректор Суперлиги готов вести переговоры с клубами АПЛ

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    Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт допустил проведение переговоров с клубами АПЛ.

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    «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» входили в число организаторов проекта, однако отказались от участия в первые дни после объявления о его создании.

    «Мы делаем добровольное предложение поговорить.

    Если кто-то закрывает двери, то, конечно, я не смогу с ним общаться, но я ожидаю, что интерес будет проявлен, а важные клубы захотят обсудить ситуацию.

    Есть целый ряд клубов, сохраняющих интерес и продолжающих предлагать решения, несмотря на критику.

    Эти клубы возвращаются, выслушивают нас, выносят что-то новое для себя и подключаются к диалогу», — сказал функционер ВВС.

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