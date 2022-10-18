«Уфа» прекратит существование. Газизов и остальные сотрудники клуба получили уведомления о сокращении

в ближайшее время может прекратить свое существование. Об этом сообщил генеральный директор клуба

«На сегодняшний день клуб без долгов, у нас их нет. Но мы видим, что есть определенные проблемы, поэтому уведомления [о сокращении] получили все сотрудники клуба.

Абсолютно все, я в том числе. Это правовая процедура, чтобы не создавать долгов.

Я как руководитель вижу, к чему это идет. Естественно, готовлюсь к определенной ситуации. Впереди у нас еще суд с "Региональным фондом" на 100 миллионов», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

«Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги после 14-ти туров.