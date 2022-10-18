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    «Уфа» прекратит существование. Газизов и остальные сотрудники клуба получили уведомления о сокращении

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    «Уфа» в ближайшее время может прекратить свое существование. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «На сегодняшний день клуб без долгов, у нас их нет. Но мы видим, что есть определенные проблемы, поэтому уведомления [о сокращении] получили все сотрудники клуба.

    Абсолютно все, я в том числе. Это правовая процедура, чтобы не создавать долгов.

    Я как руководитель вижу, к чему это идет. Естественно, готовлюсь к определенной ситуации. Впереди у нас еще суд с "Региональным фондом" на 100 миллионов», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

    «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги после 14-ти туров.

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