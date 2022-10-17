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    Гол Пеллегрини с пенальти принес «Роме» победу над «Сампдорией»

    «Сампдории» — «Рома»: счет 0:1, обзор гола

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    «Рома» на выезде обыграла «Сампдорию» со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата Италии.

    Лоренцо Пеллегрини
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    Лоренцо Пеллегрини

    Победный мяч «римлян» на 9-й минуте с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Рома 0:1
    Гол: 0:1 Лоренцо Пеллегрини (пенальти) (9') Сампдория: Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски, Алекс Феррари, Омар Коллей, Томмазо Ауджелло (Никола Мурру, 46'), Мехди Лери (Игнасио Пуссетто, 46'), Томас Ринкон (Валерио Верре, 59'), Гонсало Вильяр, Филип Джуричич (Абдельхамид Сабири, 75'), Маноло Габбьядини (Фабио Квальярелла, 59'), Франческо Капуто Рома: Тэмми Абрахам (Николо Дзаньоло, 69'), Андреа Белотти (Эдоардо Бове, 84'), Лоренцо Пеллегрини, Стефан Эль-Шаарави (Леонардо Спинаццола, 74'), Бриан Кристанте, Mady Camara (Неманья Матич, 69'), Никола Залевский (Рик Карсдорп, 84'), Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Рожер Ибаньес (32'), Томас Ринкон (40'), D.Stankovic (64'), Валерио Верре (65'), Лоренцо Пеллегрини (67'), Игнасио Пуссетто (72'), Омар Коллей (90 + 1'), Николо Дзаньоло (90 + 3')

    «Рома» выиграла третий раз подряд и набрала 22 очка. Она занимает 4-е место. У «Сампдории» 3 очка. Она является последней командой турнира.

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