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    «Унион» — открытие Бундеслиги

    Бундеслига: Итоги 10-го тура

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    «Бавария» — «Фрайбург». Матч 10-го тура Бундеслиги
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    «Бавария» — «Фрайбург». Матч 10-го тура Бундеслиги
    Унижение дортмундской «Боруссии», мощь «Баварии» и безнадёжность «Байера». Всё самое интересное о 10-м туре. Знакомимся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    Турнирная таблица Бундеслиги сильно изменилась по сравнению с 9-м туром. По итогам 10-го игрового дня — главное событие — успех лидера «Униона». Команда из Берлина уверенно закрепилась на 1-й строчке немецкого чемпионата.

    И конечно, же главная неожиданность — падение дортмундской «Боруссии». «Шмели» потеряли сразу 4 строчки и теперь занимают 8 место.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Вниз по таблице также скатились «Вердер» с 5-го на 9-е, «Аугсбург» с 10-го на 12-е, «Герта» с 14-го на 15-е. В плюсе 5 команд, которые сделали шаг вверх по турнирке: «Хоффенхайм» с 7-го на 4-е, «Айнтрахт» с 8-го на 5-е, «Кёльн» с 9-го на 7-е, «Лейпциг» с 11-го на 10-е, «Майнц 05» с 12-го на 11-е.

    Вернулся в зону вылета «Байер». «Фармацевты» опустились с 15-го на 16-е место. А вот «Штутгарт» сделал большой рывок в сторону спасительной зоны. «Швабы» расположились на 14-м месте.

    В центре внимания

    В 10-м туре Бундеслиги можно выделить сразу 2 поединка с приставкой супер. Один из них с участием лидера чемпионата и это не «Бавария», а «Унион». Клуб из Берлина дома играл с «Боруссией» из Дортмунда и одержал победу над «шмелями» (2:0). Дубль в матче оформил Яник Хаберер.

    Яник Хаберер
    globallookpress.com

    Таким образом «Унион» набрал 23 очка, а Дортмунд остался с 16 баллами. На 4 очка от лидера отстаёт «Бавария». Мюнхенский клуб в минувшем туре поиздевался над «Фрайбургом» (5:0).

    Полсостава «немецкой машины» уж точно забил свои голы. Речь о Гнабри, Шупо-Мотинге, Зане, Мане и Забитцере.

    Безнадёжность «Байера»

    Шестое поражение в сезоне терпит бронзовый призёр Бундеслиги. На этот раз «Байер» потерпел крах от «Айнтрахта» (1:5).

  • «Унион» — лидер, «Бавария» и «Боруссия» — в погоне
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  • 10/10/2022

    • После этого поражения «фармацевты» снова свалились в зону вылета. Команда уже не думает о высоких местах и еврокубках. Важно сейчас избежать вылета из Бундеслиги.

    Тур № 11

    Лидер Бундеслиги «Унион» отправится в гости к главному аутсайдеру — «Бохуму». «Бавария» будет гостить у «Хоффенхайма», а «Боруссия» из Дортмунда примет «Штутгарт».

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    Полный надеждами «Байер» дома примет «Вольфсбург». Ну а «Фрайбург» в родных стенах сыграет с «Вердером».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи 11 тура чемпионата Германии пройдут с 21 по 23 октября.

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