«Бавария» сыграет с «Фрайбургом» без основного вратаря

Мануэль Нойер Фото: globallookpress.com
Нойер продолжает восстанавливаться после повреждения плеча, из-за которого ему уже пришлось пропустить встречу с чешской «Викторией» (4:2) в Лиге чемпионов.
«Без обезболивающих он не может двигать плечом так, как это необходимо, чтобы участвовать в матче», — сказал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, слова которого приводит Bayern & Germany.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Бавария» — «Фрайбург»
Матч «Бавария» — «Фрайбург» пройдет 16 октября в Мюнхене, начало — в 20:30 мск.
«Бавария» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги после девяти туров. «Фрайбург» находится на второй строчке.