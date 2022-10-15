«Бавария» сыграет с «Фрайбургом» без основного вратаря

Голкипер «Баварии»не поможет команде в предстоящем матче чемпионата Германии против

Нойер продолжает восстанавливаться после повреждения плеча, из-за которого ему уже пришлось пропустить встречу с чешской «Викторией» (4:2) в Лиге чемпионов.

«Без обезболивающих он не может двигать плечом так, как это необходимо, чтобы участвовать в матче», — сказал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, слова которого приводит Bayern & Germany.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Бавария» — «Фрайбург»

Матч «Бавария» — «Фрайбург» пройдет 16 октября в Мюнхене, начало — в 20:30 мск.

«Бавария» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги после девяти туров. «Фрайбург» находится на второй строчке.