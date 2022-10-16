«Бавария» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 20:30 мск. «Бавария» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» на текущий момент находится на 3 месте. Мюнхенцы уже расстреляли непривычно много очков.

При этом забивает команда по-прежнему немало. В 9 матчах игроки «Баварии» отличились 25 точными выстрелами.

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В своем последнем поединке «Бавария» сыграла блестяще. На выезде команда одолела «Викторию» (2:4), закрепившись на 1 месте в своей группе Лиги чемпионов.

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«Бавария» исторически успешно противостоит «Фрайбургу». Из пяти последних очных поединков команда выиграла четыре раза при одной ничьей.

«Фрайбург»

Эта команда стартовала более чем впечатляюще. Нынешнее 2 место в таблице с отставание в два очка от лидера — прекрасная диспозиция.

Главным бичом команды является реализация. В 9 турах игроки «Фрайбурга» забили всего 14 мячей.

Зато свой последний поединок «Фрайбург» может записать себе в актив. В матче Лиги Европы команда на выезде разгромила «Нант» (0:4).

«Фрайбург» не знает горечи поражений уже более двух месяцев. Да и вообще, команда выглядит монолитно.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.65, а победу «Фрайбурга» — за 10.00.

«Бавария» традиционно успешно противостоит «Фрайбургу». «Фрайбург» испытывает сложности с реализацией .

Мюнхенцы намерены приблизиться к своей привычной первой позиции. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.13.