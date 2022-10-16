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    В Мюнхене забьют не все

    «Бавария» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, Бундеслига, 16 октября 2022 года

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    «Бавария» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 20:30 мск. «Бавария» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Октября 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Бавария»

    «Бавария» на текущий момент находится на 3 месте. Мюнхенцы уже расстреляли непривычно много очков.

    При этом забивает команда по-прежнему немало. В 9 матчах игроки «Баварии» отличились 25 точными выстрелами.

    Коэффициенты матча Бавария — Фрайбург

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    В своем последнем поединке «Бавария» сыграла блестяще. На выезде команда одолела «Викторию» (2:4), закрепившись на 1 месте в своей группе Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Бавария» исторически успешно противостоит «Фрайбургу». Из пяти последних очных поединков команда выиграла четыре раза при одной ничьей.

    «Фрайбург»

    Эта команда стартовала более чем впечатляюще. Нынешнее 2 место в таблице с отставание в два очка от лидера — прекрасная диспозиция.

    Главным бичом команды является реализация. В 9 турах игроки «Фрайбурга» забили всего 14 мячей.

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    • Зато свой последний поединок «Фрайбург» может записать себе в актив. В матче Лиги Европы команда на выезде разгромила «Нант» (0:4).

    «Фрайбург» не знает горечи поражений уже более двух месяцев. Да и вообще, команда выглядит монолитно.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.65, а победу «Фрайбурга» — за 10.00.

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    «Бавария» традиционно успешно противостоит «Фрайбургу». «Фрайбург» испытывает сложности с реализацией.

    Мюнхенцы намерены приблизиться к своей привычной первой позиции. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.13.

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    «Бавария» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. В Мюнхене забьют не все
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