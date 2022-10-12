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    Терзич: Последние несколько недель были очень напряженными для «Боруссии»

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    Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич высказался о ничьей с «Севильей» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Я думаю, что мы вяло вошли в игру. Мы не так много отдавали, но и не много создавали, учитывая тот факт, что играли немного глубоко.

    В перерыве мы стали сильнее, но я думаю, было заметно, что последние несколько недель были очень напряженными для команды. Это привело к тому, что нам не хватило в заключительной трети, чтобы создать больше моментов», — сказал Терзич пресс-службе УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Боруссия» набрала 7 очков и занимает 2-е место в группе G. «Севилья» с 2 набранными баллами располагается на 3-й строчке, опережая «Копенгаген» по дополнительным показателям.

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