Терзич: Последние несколько недель были очень напряженными для «Боруссии»

Главный тренер «Боруссии»высказался о ничьей с «Севильей» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я думаю, что мы вяло вошли в игру. Мы не так много отдавали, но и не много создавали, учитывая тот факт, что играли немного глубоко.

В перерыве мы стали сильнее, но я думаю, было заметно, что последние несколько недель были очень напряженными для команды. Это привело к тому, что нам не хватило в заключительной трети, чтобы создать больше моментов», — сказал Терзич пресс-службе УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Боруссия» набрала 7 очков и занимает 2-е место в группе G. «Севилья» с 2 набранными баллами располагается на 3-й строчке, опережая «Копенгаген» по дополнительным показателям.