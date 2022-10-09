Канчельскис: Жаль такой клуб, как «Локо»

Бывший полузащитник сборной Россиипрокомментировал увольнение из «Локомотива» Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.

«Когда в клуб приходят жулики и дилетанты, то такое и происходит. Мы можем только сожалеть.

Конечно, жаль такой клуб, как "Локо", который и чемпионат России выигрывал, и Кубок России. Сейчас результаты такие, что людям, работающим в клубе, должно быть стыдно», — передает слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Накануне «Локомотив» проиграл «Сочи» в 12‑м туре РПЛ со счетом 0:4. Это пятое поражение подряд для команды в лиге, «Локо» занимает 14‑е место в таблице.

Позже было объявлено, что главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн покидают клуб.