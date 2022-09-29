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    «Люблю Россию». Футболист «Химок» готов отправиться на фронт

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    Нападающий «Химок» Александр Долгов признался, что у него нет нервозности из-за объявления частичной мобилизации в России.

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    «Мне это нисколько не мешает концентрироваться на своей работе. На сегодняшний момент мы играем в футбол. Для людей — это шоу. Мы должны выходить на поле, делать свою работу, чтобы люди отвлекались от того, что происходит сейчас.

    Никто не знает, что будет завтра. Мы все — граждане нашей страны. Если отправят туда… Но я не думаю, что там настолько все будет серьезно. Надеюсь, что все решится, и мы продолжим радовать людей, играя в футбол.

    Кажется, что если отправят, то я готов? Сложно сказать. А что я могу сказать? Спортсменам сейчас тоже приходят повестки. Я же не скажу, что я уеду. Я не скажу, что я не готов. Я гражданин своей страны. Люблю Россию. Если что-то будет, будем смотреть по ситуации», — приводит слова Долгова Sport24.

    Ранее стало известно, что повестку из военкомата получил бывший футболист сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билелятдинов.

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    • Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

    21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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