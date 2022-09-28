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    Экс-директору «Чертаново» Ларину вынесен обвинительный приговор

    Футбол Чертаново Скандалы Футбол России РФС
    Замоскворецкий суд признал бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина виновным в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество», сообщает «Матч ТВ».

    Николай Ларин
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    Николай Ларин

    Приговор будет вынесен в ближайшее время. Прокуратура ранее запросила 4 года 4 месяца лишения свободы для бывшего спортивного функционера.

    Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 млн 211 тыс. рублей.

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    • Ларин проходит в суде по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

    По версии следствия, Ларин завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования. Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

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