Шотландия сыграла вничью с Украиной и вышла в Лигу А, Армения вылетела в Лигу С

сыграла вничью св матче 6-го тура группы В1 Лиги наций УЕФА.

Встреча на стадионе «Краковия» в польском Кракове, где проводит домашние матчи украинская сборная, завершилась без забитых мячей.

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В другом матче группы сборная Ирландии одержала домашнюю победу над командой Армении — 3:2.

Счет на 18-й минуте открыли хозяева. Брэйди справа выполнил угловой, навесил в центр штрафной площади, а Джон Иган выиграл верховую борьбу и с подступов к вратарской головой переправил мяч в дальний угол с отскоком от газона.

На 52-й минуте прошел отличный пас из глубины на Обафеми, который здорово развернулся, уйдя от Арояна и мощным ударом с подступов к штрафной площади поразил дальний угол ворот Юрченко.

На 71-й минуте армяне отыграли один мяч. Бичахчян пробил справа из-за пределов штрафной площади, мяч от рук Базуну угодил в штангу и отскочил в поле. Барсегян пробить не смог, зато набежавший Дашян с линии штрафной вогнал мяч в сетку опять же от рук вратаря.

Спустя две минуты Хурихэйн на ровном месте сделал неточную передачу, которую перехватил Сперцян и с подступов к штрафной площади мощным ударом низом переиграл Базуну.

На 90-й минуте в ворота армянской сборной был назначен пенальти — Брэйди подал от правого флажка, мяч отлетел к О'Ши, который пробил с угла вратарской, а Дашян сыграл рукой.

Армянские футболисты начали спорить с арбитром, в результате чего вторые желтые карточки получили Оганес Амбарцумян и Артак Дашян.

А Роберт Брэйди уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Мощно пробил Роберт в левый от себя угол, а Юрченко прыгнул в противоположный.

Календарь и таблица Лиги наций

Шотландцы с 13 очками заняли первое место в группе. Украина — вторая (11 баллов). Ирландия с 7 очками — третья, армяне — четвертые (3 балла).

Таким образом, Украина и Ирландия сохранили прописку в дивизионе B Лиги наций. Шотландия сыграет в следующем сезоне в дивизионе А, а Армения — в дивизоне С.