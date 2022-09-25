Галактионов: Текущий состав «молодежки» — под вопросом. Если пропустим два года официальных матчей — будут более младшие команды

Главный тренер молодежной сборной Россиипосле победы над(6:0) рассказал о дальнейших планах команды.

По словам Галактионова, в ноябре «молодежка» должна провести еще один сбор.

«Большинство уже с нами давно и понимают базовые принципы игры. Повторю, что не все получалось с точки зрения организации игры. Не хватило целостности, несмотря на отдельные хорошие отрезки в обеих таймах. Конечно, когда сборная имеет возможность собираться постоянно, проводить матчи друг за другом картинка более целостная. Нельзя сказать, что мы показали все, на что способна команда.

Сбор в ноябре должен быть, институт сборных команд должен работать. Вопрос в том — какая эта будет возрастная категория футболистов, учитывая, что нас скорее всего не будет на жеребьевке. Текущая команда находится под вопросом. Если руководство примет решение сохранить эту команду — это один вариант, если мы пропустим ближайшие два года официальных матчей — возможно, это будут более младшие команды», — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.