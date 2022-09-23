Юрист: По всем законам переход Захаряна в сборную Армении невозможен, но ФИФА может сделать исключение

Спортивный юристпрокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» и сборной Россииможет получить гражданство Армении.

Сообщалось, что ФИФА может сделать исключение и позволить Арсену представлять сборную Армении вместо России.

«Согласно правилам ФИФА, допускается, что при определенных условиях можно сменить национальную команду, если человек провел за нее три матча. У Арсена уже четыре, а переход в другую сборную и так происходит за счет очень больших исключений.

При этом сейчас мы не можем говорить с уверенностью о том, как поведет себя ФИФА. Мы понимаем, что сборная России, как минимум до середины 2024 года, до окончания Евро, не будет играть в официальных международных матчах. Нас не допустят ни до каких турниров, будем играть товарищеские матчи.

Не могу исключить, если ФИФА скажет: "Давайте из гуманистических соображений разрешим игрокам сборной России со вторым гражданством, или корнями из других стран, выступать за другие команды. А то, что ребята там страдают?"

На данный момент, все существующие документы, законы и регламенты запрещают Захаряну даже в случае смены национального гражданства играть за Армению. На это никак не влияет его возраст. Если сыграл три официальных матча за сборную, то всё, никаких исключений.

Но никто ведь и не предполагал, что и иностранцам разрешат бесплатно уезжать из РПЛ вне трансферного окна. Поэтому нельзя точно сказать, что переход Арсена не случится, но по всем существующим нормам это невозможно», — приводит слова юриста «Матч ТВ».