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    Юрист рассказал, почему Захарян может взять гражданство Армении

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    Юрист Александр Добровинский прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может получить гражданство Армении.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Сообщалось, что ФИФА может сделать исключение и позволить Арсену представлять сборную Армении вместо России.

    «Арсен Захарян — молодой и очень талантливый динамовец. То, что происходит на его исторической Родине, как мне кажется, толкает многих этнических армян по всему миру взять гражданство Армении.

    Будет Арсен играть за сборную Армении, в "Челси" или нет — это на самом деле его выбор. Он, безусловно, восходящая звезда футбола. Ему надо делать международную карьеру, которая, как известно, в спорте очень коротка.

    Как болельщику "Динамо" и сборной России, мне будет очень жаль потерять такого игрока. Но таков сегодняшний сложный мир... И еще: политику так сегодня замешивают на спорте, разные миры так ищут конфликты в спорте, что очень скоро будет честнее оставаться любителями, чем становиться профессионалами. Хорошо бы, если бы я ошибался», — приводит слова Добровинского «Спорт-Экспресс».

    Захарян дебютировал за сборную России в сентябре 2021 года в матче против Хорватии.

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