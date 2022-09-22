Источник: УЕФА откажется от расширения ЧЕ до 32 команд с 2028 года

(УЕФА) отказался от дальнейшего расширения чемпионата Европы, сообщает Daily Mail

По данным источника, организация намерена отказаться от планов по расширению турнира до 32 команд в 2028 году. Ожидается, что Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия.

Европейские вещательные компании сообщили УЕФА, что турнир, в котором будут участвовать 32 из 55 членов конфедерации, будет иметь не слишком большую коммерческую ценность.

Причиной этому станет предсказуемость многих групп и увеличение числа матчей, которые ничего не решают.

УЕФА рассматривал другие варианты, такие как переход от традиционных квалификационных групп к серии матчей на выбывание и заполнение освободившихся слотов расширенной программой Лиги наций, но это предложение также не нашло поддержки у вещательных и коммерческих партнеров.

Окончательное решение по вопросу расширения будет принято на заседании исполкома УЕФА, которое состоится в ноябре 2022 года.

Напомним, с 2016 года в финальной части чемпионата Европы принимают участие 24 команды, а не 16.