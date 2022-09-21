Составы сборных на матч Лиги Наций Шотландия — Украина

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Шотландия: Гордон, Хендри, Маккенна, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Макгрегор, Кристи, Армстронг, Адамс, Макгинн.
Украина: Трубин, Матвиенко, Бондарь, Караваев, Михайличенко, Степаненко, Пихаленок, Малиновский, Мудрик, Довбик, Ярмоленко.
Команды будут играть на стадионе «Хэмпден Парк». Встреча начнётся в 21:45 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.
В трёх матчах турнира команда Александра Петракова набрала семь очков. Шотландцы занимают второе место в квартете. Команда Стива Кларка набрала шесть очков.