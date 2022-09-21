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    Шотландия — Украина. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига наций, 21 сентября 2022 года

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    Андрей Ярмоленко
    Шотландия сыграет на своем поле с Украиной в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 21:45 мск. Шотландия — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 21 Сентября 2022 года
    Шотландия
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Шотландия 21:45 Украина Украина
  • Киев
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    Шотландия

    «Скотты» наверняка понимают, что матч с украинцами для них сродни мини-финалу. Отставание в один пункт можно ликвидировать одной победой.

    В предыдущем туре шотландцы добыли три очка. На выезде были разгромлены армяне (1:4).

    Коэффициенты матча Шотландия — Украина

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    Причем Шотландия довольно неплохо выглядит в атаке. С 6 забитыми мячами по этому показателю британцы являются лучшими в квартете.

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    Матчи против украинцев для Шотландии складываются сложно. Из трех очных встреч британцы выиграли лишь однажды при двух коллизиях.

    Украина

    Команда Александра Петракова лидирует в группе 1. В трех турах «желто-синие» набрали 7 очков.

    При этом украинцы отличаются надежной обороной. В трех матчах команда пропустила лишь один мяч.

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    • В своем последнем матче сборная Украины потеряла первые очки. Команда Петракова не смогла одолеть Ирландию (1:1).

    Наверняка в этом матче украинцы будут довольны даже ничьей. Тем более, не в лучшей форме находятся признанные лидеры команды.

    Прогноз и ставка

    На победу Шотландии в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Украины — за 3.10.

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    Шотландцы постараются выбраться на 1 месте в группе.

    Украинцы имеют неплохую линию атаки.

    Обе команды наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    Шотландия — Украина: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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