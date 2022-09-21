Шотландия сыграет на своем поле с Украиной в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 21:45 мск. Шотландия — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

«Скотты» наверняка понимают, что матч с украинцами для них сродни мини-финалу. Отставание в один пункт можно ликвидировать одной победой.

В предыдущем туре шотландцы добыли три очка. На выезде были разгромлены армяне (1:4).

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Причем Шотландия довольно неплохо выглядит в атаке. С 6 забитыми мячами по этому показателю британцы являются лучшими в квартете.

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Матчи против украинцев для Шотландии складываются сложно. Из трех очных встреч британцы выиграли лишь однажды при двух коллизиях.

Украина

Команда Александра Петракова лидирует в группе 1. В трех турах «желто-синие» набрали 7 очков.

При этом украинцы отличаются надежной обороной. В трех матчах команда пропустила лишь один мяч.

В своем последнем матче сборная Украины потеряла первые очки. Команда Петракова не смогла одолеть Ирландию (1:1).

Наверняка в этом матче украинцы будут довольны даже ничьей. Тем более, не в лучшей форме находятся признанные лидеры команды.

Прогноз и ставка

На победу Шотландии в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Украины — за 3.10.

Шотландцы постараются выбраться на 1 месте в группе.

Украинцы имеют неплохую линию атаки .

Обе команды наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.