Шотландия
«Скотты» наверняка понимают, что матч с украинцами для них сродни мини-финалу. Отставание в один пункт можно ликвидировать одной победой.
В предыдущем туре шотландцы добыли три очка. На выезде были разгромлены армяне (1:4).
Коэффициенты матча Шотландия — Украина
Причем Шотландия довольно неплохо выглядит в атаке. С 6 забитыми мячами по этому показателю британцы являются лучшими в квартете.
Матчи против украинцев для Шотландии складываются сложно. Из трех очных встреч британцы выиграли лишь однажды при двух коллизиях.
Украина
Команда Александра Петракова лидирует в группе 1. В трех турах «желто-синие» набрали 7 очков.
При этом украинцы отличаются надежной обороной. В трех матчах команда пропустила лишь один мяч.
В своем последнем матче сборная Украины потеряла первые очки. Команда Петракова не смогла одолеть Ирландию (1:1).
Наверняка в этом матче украинцы будут довольны даже ничьей. Тем более, не в лучшей форме находятся признанные лидеры команды.
Прогноз и ставка
На победу Шотландии в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Украины — за 3.10.
Шотландцы постараются выбраться на 1 месте в группе.
Украинцы
Обе команды наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.