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    Бускетс перейдет в клуб МЛС после ухода из «Барселоны»

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    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продолжить карьеру в МЛС.

    Серхио Бускетс
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    Серхио Бускетс

    По информации Diario SPORT, Бускетс не будет продлевать контракт с каталонским клубом и следующим летом станет игроком «Интер Майми», совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

  • В «Интер Майами» подтвердили желание подписать Месси
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    • В текущем сезоне Бускетс провел в чемпионате Испании четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Ранее сообщалось, что «Интер Майами» в следующем году постарается подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

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