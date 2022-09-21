Бускетс перейдет в клуб МЛС после ухода из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны»может продолжить карьеру в МЛС.

По информации Diario SPORT, Бускетс не будет продлевать контракт с каталонским клубом и следующим летом станет игроком «Интер Майми», совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

В текущем сезоне Бускетс провел в чемпионате Испании четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» в следующем году постарается подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.