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    В «Интер Майами» подтвердили желание подписать Месси

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    Коммерческий директор «Интер Майами» Хавьер Асенси высказался о возможном подписании форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Подписывал бы ли я таких игроков, как Месси? Да, с некоторыми оговорками. Лео Месси нельзя сравнивать ни с каким другим игроком, он особенный.

    Мы стремимся стать ориентиром для футбола в США, и для этого важны игроки и шоу, которое мы можем устроить. Для этого нам нужны лучшие игроки, а иметь их — настоящая цель этого клуба. Что касается Лео Месси, то есть он, а есть и все остальные.

    Мы хотим иметь лучших игроков в мире, и я думаю, что Месси — лучший в истории. Дальше все зависит от него. Мы хотим быть ориентиром для футбола в США, это одна из целей организации», — приводит слова Асенси Mundo Deportivo.

    За свою карьеру Месси забил 769 голов и отдал 331 результативную передачу в 974 матчах за сборную Аргентины, «Барселону» и «ПСЖ» вместе взятых.

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