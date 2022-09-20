Дзагоев подал иск на 2,6 млн рублей из-за просроченного ремонта квартиры

Полузащитник казанского «Рубина»будет судиться со строительной компанией из-за просроченных ремонтных работ в своей квартире.

«Зарегистрирован иск о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 2 миллионов 605 тысяч 164 рубля 13 копеек и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы», — сообщил пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Александр Арбузов, слова которого приводит «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подал новый иск к бывшему владельцу «Спартака» Леониду Федуну на 365 миллионов рублей.