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    Дзагоев подал иск на 2,6 млн рублей из-за просроченного ремонта квартиры

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    Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев будет судиться со строительной компанией из-за просроченных ремонтных работ в своей квартире.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Зарегистрирован иск о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 2 миллионов 605 тысяч 164 рубля 13 копеек и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы», — сообщил пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Александр Арбузов, слова которого приводит «РИА Новости».

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