Кокорин: Я очень рад быть в «Арисе»

Российский нападающий кипрского «Ариса»рассказал о том, как себя чувствует в новом клубе.

«Кто и какая работа на тренировках меня сейчас вдохновляет? Смена обстановки в первую очередь. Что я начинаю получать игровое время, сыгрываюсь с командой, мне нравится тренировочный процесс, в принципе, всё устраивает. Я очень рад быть здесь.

В чём сложность или простота нахождения общего языка с партнёрами по команде? Сложность — потому что, скажем так: первый тайм играют одни люди, второй — другие, то есть не можем друг друга на поле поймать и сыграться. Сейчас будет пауза на игры сборных, будет времени больше по тренировкам, поэтому будем уделять этим вещам больше времени», — рассказал Кокорин пресс-службе «Ариса».

Александр отличился в самой концовке матча с «Кармиотиссе», его команда проиграла со счётом 1:2. Это была третья игра за «Арис» для Кокорина, в своём дебютном матче он оформил голевую передачу.