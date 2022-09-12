Иванов: Кокорин закопал карьеру переходом в «Спартак»

Полузащитник «Рубина»поделился мнением о проблемах бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака»

В конце августа Кокорин перешел из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис», за который будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона.

«Кокорин закопал карьеру переходом в "Спартак". Это мое мнение. Саша — футболист, на котором должна строиться игра. "Спартак" — совершенно не та команда. Сумасшедшее давление со всех сторон: медийное, фанатское и т. д. От "Спартака" всегда требуют чемпионства, в каком бы состоянии ни была команда.

В "Сочи" Кокорин почему заиграл? На нем строилась вся команда. В каждой линии есть сильные футболисты, поэтому играют через них. Ему нужно было переходить обратно в "Динамо", как сделал Федор Смолов. Тогда у Саши все было бы хорошо.

Это "Фиорентина", где почти на каждой позиции играют футболисты своих сборных. У Саши не получилось, потому что игра строилась не через него. Он зависимый игрок. Под него должна выстраиваться схема.

Запомните на всю жизнь — плохих футболистов нет. Есть свои тренеры и команды. Если в "Арисе" в Кокорина поверят, а тренер даст ему импульс, то через полгода у него опять будет куча предложений. Саша — футболист высокого уровня», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».