Агент: Основной задачей «Спартака» был уход Федуна

Футбольный агентвысказался по поводу уходас поста президента

«Если "Спартак" отдал все решения на откуп Абаскалю, то они рискуют повторить ситуацию "Челси", когда тренер набрал под себя состав, а его уволили. "Спартак" всегда кричал, что они берут футболистов для нужд клуба. Но сейчас они оказались в ситуации, что тренер ― единственный центр принятия решений. Гендиректор не вникает в спортивную составляющую, селекционный отдел клуба всегда вызывал гигантские вопросы, спортивного директора нет.

У Абаскаля классный агент ― Джуффриде. Видимо, он и помогает. Но мне действительно интересно, кто в совете директоров одобрил трансфер Кейта. Да и задачи "Спартака" непонятны.

По мне основной задачей "Спартака" на этот сезон был уход Федуна, плюс разобраться с акциями. Других задач у "Лукойла" на этот год нет. Если бы для них была важна спортивная составляющая, то они оставили бы Каттани.

Не может команда в последний месяц трансферного окна остаться без спортивного директора. Еще в мае было понятно, что Федун уйдет.

Если бы для "Лукойла" был важен спорт, они бы подыскали кандидатуру», — приводит слова агента «Чемпионат».

22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.