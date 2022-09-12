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    Агент: Основной задачей «Спартака» был уход Федуна

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    Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по поводу ухода Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Если "Спартак" отдал все решения на откуп Абаскалю, то они рискуют повторить ситуацию "Челси", когда тренер набрал под себя состав, а его уволили. "Спартак" всегда кричал, что они берут футболистов для нужд клуба. Но сейчас они оказались в ситуации, что тренер ― единственный центр принятия решений. Гендиректор не вникает в спортивную составляющую, селекционный отдел клуба всегда вызывал гигантские вопросы, спортивного директора нет.

    У Абаскаля классный агент ― Джуффриде. Видимо, он и помогает. Но мне действительно интересно, кто в совете директоров одобрил трансфер Кейта. Да и задачи "Спартака" непонятны.

    По мне основной задачей "Спартака" на этот сезон был уход Федуна, плюс разобраться с акциями. Других задач у "Лукойла" на этот год нет. Если бы для них была важна спортивная составляющая, то они оставили бы Каттани.

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    • Не может команда в последний месяц трансферного окна остаться без спортивного директора. Еще в мае было понятно, что Федун уйдет.

    Если бы для "Лукойла" был важен спорт, они бы подыскали кандидатуру», — приводит слова агента «Чемпионат».

    22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.

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