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    Сарри: Первые 60 минут были отличными, остальные очень плохими

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    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча первого тура группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» (4:2).

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    «В еврокубках все матчи сложные, иностранные команды имеют отличный от нашего менталитет. Мы сдались при счете 4:0, а они нет. Первые 60 минут были отличными, остальные очень плохими.

    На уровне менталитета у нас есть возможности для улучшения. Мы были неординарны в подходе, но тогда мы шутили, а в Лиге Европы так делать нельзя.

    Даже в серии А мы набрали меньше очков, чем заслуживали. У нас было больше голевых моментов, чем у других команд, — цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В следующем матче "Лацио" 15 сентября встретится с "Мидтьюлландом", "Фейеноорд" в этот же день сыграет со "Штурмом".

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