Акинфеев: Матвей Сафонов — лучший вратарь в России? На данный момент, да.

Вратарь и ЦСКАоценил игру голкипера «Краснодара»

«Матвей Сафонов — лучший вратарь в России? На данный момент, да.

В чем его недостатки? Не хочу видеть недостатки, зачем мне это. Я хочу видеть достоинства.

Недостатки вратаря — это всегда голы. Даже если ты не виноват, то все равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров, это у тебя не первый такой пропущенный гол. Надо смотреть на игру в целом. Но я считаю, что на данную секунду — он, да», — сказал Акинфеев интервью «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне РПЛ Сафонов принял участие в 8 матчах «Краснодара», в которых пропустил 9 голов.