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    Акинфеев: Матвей Сафонов — лучший вратарь в России? На данный момент, да.

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    Вратарь и ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Матвей Сафонов — лучший вратарь в России? На данный момент, да.

    В чем его недостатки? Не хочу видеть недостатки, зачем мне это. Я хочу видеть достоинства.

    Недостатки вратаря — это всегда голы. Даже если ты не виноват, то все равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров, это у тебя не первый такой пропущенный гол. Надо смотреть на игру в целом. Но я считаю, что на данную секунду — он, да», — сказал Акинфеев интервью «Коммент.Шоу».

    В текущем сезоне РПЛ Сафонов принял участие в 8 матчах «Краснодара», в которых пропустил 9 голов.

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