«Барселона» на своем поле примет «Бетис» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 29-ти матчах. «Сине-гранатовые» одержали 21 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив 82 гола и пропустив 28 мячей в свои ворота.

Каталонцы находятся в отличной форме, одержав 9 побед в 9-ти последних матчах Ла Лиги. Кроме того, «Барселона» вышла в финала Кубка Испании, одолев на этой неделе «Атлетико» (1:0) в ответной встрече 1/2 финала.

В крайнем туре Примеры подопечные Флика разгромили на своем поле «Жирону» — 4:1. До этого «сине-гранатовые» также крупно обыграли «Осасуну» (3:0) и одержали волевую победу над «Атлетико» — 4:2.

«Бетис»

«Бетис» находится на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, записав на свой счет 47 очков в 29-ти матчах. «Зелёно-белые» одержали 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 40:36.

Подопечные Мануэля Пеллегрини подходят к предстоящему туру с шестиматчевой победной серией в Ла Лиге. За этот отрезок «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» (3:0), «Хетафе» (2:1), «Реал» (2:1), «Лас-Пальмас» (1:0), «Леганес» (3:2), а в крайнем туре дома справился с «Севильей» — 2:1.

Личные встречи

В матче первого круга была зафиксирована результативная ничья — 2:2. В январе команды также встречались между собой в рамках 1/8 финала Кубка Испании, где крупную победу отпраздновала «Барселона» — 5:1.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «сине-гранатовых» 8 побед, «Бетис» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» с коэффициентом 1.98.