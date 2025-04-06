ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Реал Мадрид – ВаленсияПощёчина перед «Арсеналом»: «Реал» дома проиграл «Валенсии» Игорь ШалимовУгасающий огонь. Какие ходы предпримет Шалимов для спасения «Факела»? Игроки Боруссии празднуют гол«Боруссия» прибила «Фрайбург» и подогрела интригу в Бундеслиге
  • 21:40
    • Гол Панталеана обеспечил «Краснодару» победу над «Акроном»
    Все новости спорта

    Бергамаски быстро добьются своего

    Аталанта — Лацио. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия A, 6 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Ретеги
    6 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Апреля 2025 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 19:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Аталанта» на 9 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 30 матчах.

    Аталанта — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Бергамаски уступили «Фиорентине» (0:1).

    До того команда вчистую уступила «Интеру» (0:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Ювентусу» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аталанта» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Аталанта» чередует успешные поединки с блеклыми. Притом, что в 2 своих последних матчах команда уступила.

    Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Матео Ретеги настрелял уже 22 мяча в текущем чемпионате.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лацио» лишь на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом забила команда 51 мяч в 30 поединках Серии A.

  • «Милан» и «Интер» отложили битву за финал Кубка на ответный матч
  • Забили по голу в дерби — а финалист определится через 3 недели.
  • 03/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. Римляне подписали мировую с «Торино» (1:1).

    До того команда пала под натиском «Болоньи» (0:5). Да и поединок с «Виторией» Пльзень завершился лишь паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Валентин Кастельанос, Патрик, Нуну Тавареш — травмированы. Маттео Гендузи — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Римляне нынче находятся не в лучших кондициях. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Лацио» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 42 мяча в 30 поединках итальянского чемпионата.

    Недавнее сокрушительное поражение от «Болоньи» еще не успело забыться. Да и в кадровом плане у римлян немало заметных пробоин.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Римляне вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» не побеждает 4 матча кряду

    • «Аталанта» уступила в 2 своих последних поединках

    • Бергамаски в среднем забивают больше 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Бергамаски выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Бергамаски намерены закрепиться в тройке, да и соперник пропускает уж слишком часто.

    Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Пол — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Оттава — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Анисимова — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Даллас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ванкувер — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Баффало — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Мершарт — Таварес
  • Бои
  • Завтра в 04:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аталанта — Лацио: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 06.04.202519:00. Бергамаски быстро добьются своего
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры