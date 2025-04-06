6 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Аталанта» на 9 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Бергамаски уступили «Фиорентине» (0:1).

До того команда вчистую уступила «Интеру» (0:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Ювентусу» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аталанта» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Аталанта» чередует успешные поединки с блеклыми. Притом, что в 2 своих последних матчах команда уступила.

Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Матео Ретеги настрелял уже 22 мяча в текущем чемпионате.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» лишь на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом забила команда 51 мяч в 30 поединках Серии A.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. Римляне подписали мировую с «Торино» (1:1).

До того команда пала под натиском «Болоньи» (0:5). Да и поединок с «Виторией» Пльзень завершился лишь паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Валентин Кастельанос, Патрик, Нуну Тавареш — травмированы. Маттео Гендузи — дисквалифицирован.

Состояние команды: Римляне нынче находятся не в лучших кондициях. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Лацио» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 42 мяча в 30 поединках итальянского чемпионата.

Недавнее сокрушительное поражение от «Болоньи» еще не успело забыться. Да и в кадровом плане у римлян немало заметных пробоин.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Римляне вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Лацио» не побеждает 4 матча кряду

«Аталанта» уступила в 2 своих последних поединках

Бергамаски в среднем забивают больше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Бергамаски выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Бергамаски намерены закрепиться в тройке, да и соперник пропускает уж слишком часто.

Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00